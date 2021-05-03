В АТОР предрекли бум внутреннего туризма в 2021 году

Российский внутренний туризм может выйти на показатели доковидного периода уже в текущем году. Такого мнения придерживается глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"По нашим прогнозам, к концу 2021 года внутренний рынок сможет вернуться к доковидным показателям 2019-го. Можно с уверенностью сказать, что этот год будет прорывным для внутреннего туристического рынка", — приводит её слова RT.

Ломидзе уточнила, что подобное будет возможным из-за высокого спроса со стороны населения на поездки по стране, а также благодаря поддержке властей.

В летний период россияне отдают предпочтение морским курортам Краснодарского края и Крыма, которые являются абсолютными лидерами продаж. Также людей интересуют путешествия в Калининград, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Кроме того, пользуются спросом гостиницы и дома отдыха в Подмосковье, отметила Ломидзе.

Набирают популярность маршруты на Алтай и Байкал, которые раньше не пользовались спросом у туристов летом. При этом многие всё ещё рассчитывают на зарубежный туризм, но авиасообщение с большинством стран ограничено, а продажи значительно отстают от уровня 2019 года, заметила глава АТОР.

Ранее россияне рассказали, сколько должен длиться идеальный отпуск. По результатам опроса также стало известно, что многие жители РФ предпочитают длительный активный туризм коротким поездкам.

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