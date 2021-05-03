Путин поручил сохранить программу туристического кешбэка до конца года
Срок реализации задачи, поставленной главой государства, — 15 мая.
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Российский лидер Владимир Путин поручил продлить до конца 2021 года программу возмещения части стоимости оплаченного туристского продукта всем гражданам. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Как уточняется, президент утвердил перечень поручений по реализации Послания Федеральному собранию.
Россиянам, приобретающим путёвки на период летних каникул для организации отдыха и оздоровления детей, должно быть компенсировано 50% стоимости оплаченного туристского продукта для несовершеннолетних. Кроме того, кешбэк должны получить финалисты и победители олимпиад, конкурсов, волонтёрских и творческих инициатив, в том числе проводимых автономной некоммерческой организацией "Россия — страна возможностей".
Напомним, первый этап программы был реализован в прошлом году. Возможностью воспользовалось более 50 тысяч человек, купив туров на 1,4 миллиарда рублей. Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Крым и Кавказские Минеральные Воды. Второй этап продаж туров с кешбэком стартовал в октябре, при этом почти треть новогодних бронирований в России была оформлена в рамках этой программы.
18 марта продажа туров по России, за которые государство вернёт 20% от стоимости, возобновилась. Возвратить можно будет не больше 20 тысяч рублей с поездки. Минимальная её продолжительность в рамках акции составляет две ночи. В проекте участвуют все регионы России.
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