Стало известно, когда вступят в силу рекомендации о допуске туристов в Евросоюз

Рекомендации Еврокомиссии (ЕК) о допуске привитых от коронавируса иностранных туристов в страны Евросоюза могут вступить в силу уже в мае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе.

"Опубликованные рекомендации Еврокомиссии могут вступить в силу уже в мае", — сказал собеседник агентства.

При этом сначала они должны быть без затруднений утверждены в Совете ЕС, заметил он.

Напомним, ЕК рекомендовала странам Евросоюза смягчить ограничения на въезд иностранных туристов и разрешить посещать территорию блока тем путешественникам, которые привились от коронавируса препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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