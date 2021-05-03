Терапевт раскрыла, как приготовить полезный для организма шашлык

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, что шашлык лучше готовить из мяса птицы, при этом жарить его не на очень высоких температурах. Так это блюдо не навредит здоровью.

"Формула идеального праздничного ужина — это 100–120 граммов белкового продукта плюс 200 граммов овощного гарнира. Шашлык — чудесное блюдо и отличный источник белка при правильном подходе к его приготовлению", — сказала медик.

Драпкина уточнила, что с мяса, которому предстоит стать шашлыком, нужно срезать весь жир, а уже после замариновать. Кроме того, важно обратить внимание на способ приготовления, так как при жарке на высоких температурах появляются соединения, которые в больших дозах могут привести к развитию онкологических заболеваний. Шашлык не должен быть обугленным, подчеркнула терапевт.

Также не стоит добавлять к мясу кетчуп и майонез промышленного производства, которые содержат трансжиры. Есть блюдо нужно с большим количеством зелени и свежих овощей, так как они содержат антиоксиданты и витамины, способные нейтрализовать канцерогенное действие мяса, а также пищевые волокна, препятствующие всасыванию лишних жиров.

Ранее россиянам назвали дневную норму шашлыка. Есть категория людей, которым это любимое соотечественниками блюдо из определённых сортов мяса вовсе противопоказано.

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