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На границе России и Монголии вновь произошло землетрясение, его ощутили в Иркутске

В текущем году это не первое сейсмическое событие в данном районе, которое почувствовали жители Прибайкалья.

3 мая 2021, 09:49
<p>Фото © ГУ МЧС РФ по Иркутской области</p>

Фото © ГУ МЧС РФ по Иркутской области

В районе озера Хубсугул в Монголии произошло очередное землетрясение, подземные толчки вновь ощущались в Иркутской области. Об этом сообщил региональный главк МЧС РФ.

"Интенсивность в эпицентре — 7,9 балла. Ощущаемость в Иркутске три-четыре балла", — говорится в записи.

Отмечается, что информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Толчки также почувствовали в Бурятии и Красноярском крае.

Жители Приангарья ощутили афтершоки от землетрясения в Монголии

Жители Приангарья ощутили афтершоки от землетрясения в Монголии

Озеро Хубсугул стало эпицентром землетрясений в последнее время. 12 января текущего года там произошло крупное землетрясение магнитудой 8,7 балла, в Приангарье же ощущались толчки силой четыре-пять баллов. После этого сейсмологи зафиксировали более 100 афтершоков.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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