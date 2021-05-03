Зампостпреда России при ОБСЕ уличил Киев в потакании нацизму
Полиция охраняет неонацистов, марширующих в самом центре столицы Украины, указала российская сторона.
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Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич прокомментировал заявление представителей Украины о нулевой терпимости к нацизму в стране. По его словам, подобные лозунги противоречат тому, что происходит в Незалежной на самом деле.
"Пришлось указать прямо на недавний парад поклонников дивизии СС "Галичина" и сказать, что пропагандистские лозунги о нулевой терпимости к нацизму на Украине — это хорошо, но, к сожалению, противоречат фактам на земле. А факты — это покрывательство и, более того, охрана полицией неонацистов, которые маршируют в самом сердце украинской столицы", — пояснил дипломат в интервью РИА "Новости".
Буякевич отметил, что на данное замечание ни представителям Украины, ни западным партнёрам, которые "предпочитают на это не обращать внимание", было попросту нечего ответить.
Напомним, ранее в центре Киева прошёл "Марш вышиванок", посвящённый годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. Шествие у радикалов, которых собралось около ста человек, заняло порядка получаса, при этом они заявили о желании "пройтись по руинам Москвы".
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