Зампостпреда России при ОБСЕ уличил Киев в потакании нацизму

Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич прокомментировал заявление представителей Украины о нулевой терпимости к нацизму в стране. По его словам, подобные лозунги противоречат тому, что происходит в Незалежной на самом деле.

"Пришлось указать прямо на недавний парад поклонников дивизии СС "Галичина" и сказать, что пропагандистские лозунги о нулевой терпимости к нацизму на Украине — это хорошо, но, к сожалению, противоречат фактам на земле. А факты — это покрывательство и, более того, охрана полицией неонацистов, которые маршируют в самом сердце украинской столицы", — пояснил дипломат в интервью РИА "Новости".

Буякевич отметил, что на данное замечание ни представителям Украины, ни западным партнёрам, которые "предпочитают на это не обращать внимание", было попросту нечего ответить.

Напомним, ранее в центре Киева прошёл "Марш вышиванок", посвящённый годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. Шествие у радикалов, которых собралось около ста человек, заняло порядка получаса, при этом они заявили о желании "пройтись по руинам Москвы".

Авторы