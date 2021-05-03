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Политолог объяснил противостояние США и России неспособностью Вашингтона "найти выход из тупика"

Политика Америки, которая подталкивает РФ и Китай к сближению, не является новостью для Байдена.

3 мая 2021, 09:33
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

США понимают, что своими действиями подталкивают Россию и Китай друг к другу, но всё же продолжают противостоять Москве, так как не могут выйти из созданного тупика. Таким мнением поделился с Лайфом заместитель директора Института США и Канады РАН Павел Золотарёв.

"Проблема в другом. Понимая то, что США хорошо подталкивают Россию и Китай друг к другу, они никак не могут найти выход из этого тупика. Во многом здесь это объясняется недопониманием и отсутствием политической воли с двух сторон — России и США", — отметил политолог.

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По словам Золотарёва, пока рано говорить по поводу катастрофы США, однако то, что Америка подталкивает РФ и КНР друг к другу, это абсолютно точно. И это, как подчеркнул политолог, не является новостью для президента США Джо Байдена.

"Уже, наверное, лет 10 назад была выпущена "работа" Боба Блэквилла из Гарвардского университета, называлась она "Зачем Россия нужна Америке". <...> В принципе, их теории заключались в том, чтобы не появлялось альянсов стран, которые могут проводить недружественную политику по отношению к США", — отметил политолог.

Напомним, ранее американцы предрекли США катастрофу из-за попыток Байдена "грозить" Путину. В Вашингтоне полагают, что в случае обострения отношений Штатам придётся воевать на два фронта — и с Россией, и с Китаем.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Антон Громов
Антон Громов

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