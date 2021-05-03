"Локомотив" пожаловался на вопиющее отношение к болельщикам на игре с "Зенитом"

Фанатов "Локомотива" после игры с "Зенитом" принудительно и под конвоем увезли на автобусах со стадиона. Видео © Instagram / subbotaeka / diamagneticru

Чудесное настроение вечером 2 мая испытывали только футболисты и болельщики "Зенита" после чемпионства, а вот фанаты "Локомотива" мало того, что посмотрели на гостевое поражение своей команды со счётом 1:6, так ещё и не смогли самостоятельно покинуть стадион. Их принудительно вывели к автобусам и увезли от "Газпром- арены".

Правоохранителей не смутил даже тот факт, что многие из фанатов приехали в Санкт-Петербург на своих машинах и оставили их у стадиона. При этом по пути несколько автобусов с болельщиками сломались, однако людей всё равно не выпускали.

"В результате многочисленные факты опоздания на рейсы в аэропорт, факты опоздания к отправлению поездов, при этом многие наши болельщики находились в автобусах с детьми", — говорится в заявлении "Локомотива".

Кроме того, в клубе отметили ещё несколько нарушений. Сторона хозяев предоставила 1817 гостевых билетов (при минимальной квоте 2000), людей в атрибутике железнодорожников массово пересаживали в секторы "Локомотива", в результате чего гостевая трибуна была переполнена, а в перерыве встречи выходы в подтрибунные помещения были перекрыты сотрудниками ОМОНа.

Клуб обратился к руководству Российской премьер-лиги (РПЛ) и Российского футбольного союза (РФС) и призвал разобраться с неподобающим отношением к болельщицкому движению. Кроме того, "Локомотив" просит руководство ГУВД по Санкт-Петербургу дать оценку действиям сотрудников.

"РПЛ совместно с РФС проведёт проверку по факту заявления "Локомотива" о применении чрезмерных ограничительных мер в отношении гостевых болельщиков при проведении матча 28-го тура РПЛ "Зенит" — "Локомотив", — отметили в Премьер-лиге.

В "Зените", завоевавшем третье чемпионство подряд, пока никак не отреагировали на эту ситуацию.

Авторы