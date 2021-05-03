"Локомотив" пожаловался на вопиющее отношение к болельщикам на игре с "Зенитом"
Фанатов столичной команды после "золотого" для питерцев матча увезли со стадиона принудительно и под конвоем. Клуб выступил с жёстким заявлением, а РПЛ совместно с РФС проведёт проверку информации о применении чрезмерных ограничительных мер.
Фото © Twitter / "Локомотив"
Фанатов "Локомотива" после игры с "Зенитом" принудительно и под конвоем увезли на автобусах со стадиона. Видео © Instagram / subbotaeka / diamagneticru
Чудесное настроение вечером 2 мая испытывали только футболисты и болельщики "Зенита" после чемпионства, а вот фанаты "Локомотива" мало того, что посмотрели на гостевое поражение своей команды со счётом 1:6, так ещё и не смогли самостоятельно покинуть стадион. Их принудительно вывели к автобусам и увезли от "Газпром- арены".
Правоохранителей не смутил даже тот факт, что многие из фанатов приехали в Санкт-Петербург на своих машинах и оставили их у стадиона. При этом по пути несколько автобусов с болельщиками сломались, однако людей всё равно не выпускали.
"В результате многочисленные факты опоздания на рейсы в аэропорт, факты опоздания к отправлению поездов, при этом многие наши болельщики находились в автобусах с детьми", — говорится в заявлении "Локомотива".
Кроме того, в клубе отметили ещё несколько нарушений. Сторона хозяев предоставила 1817 гостевых билетов (при минимальной квоте 2000), людей в атрибутике железнодорожников массово пересаживали в секторы "Локомотива", в результате чего гостевая трибуна была переполнена, а в перерыве встречи выходы в подтрибунные помещения были перекрыты сотрудниками ОМОНа.
Клуб обратился к руководству Российской премьер-лиги (РПЛ) и Российского футбольного союза (РФС) и призвал разобраться с неподобающим отношением к болельщицкому движению. Кроме того, "Локомотив" просит руководство ГУВД по Санкт-Петербургу дать оценку действиям сотрудников.
"РПЛ совместно с РФС проведёт проверку по факту заявления "Локомотива" о применении чрезмерных ограничительных мер в отношении гостевых болельщиков при проведении матча 28-го тура РПЛ "Зенит" — "Локомотив", — отметили в Премьер-лиге.
В "Зените", завоевавшем третье чемпионство подряд, пока никак не отреагировали на эту ситуацию.
Лента новостей
Выбор редакции
ЦСКА пожаловался в РФС на обидные твиты "Спартака"
"Серьёзный вызов": Черданцев объяснил важность победы для "Зенита" и "Локомотива"
Женская сборная России по кёрлингу одержала пятую подряд победу на чемпионате мира
Путин поручил кабмину представить предложения о допподдержке бизнеса до 21 мая
В России к 2024 году большинство госуслуг можно будет получить круглосуточно
Комментариев: 0