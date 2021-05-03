Двухлетний ребёнок погиб при столкновении автомобиля с лошадью на трассе в Башкирии

Двухлетний ребёнок погиб при столкновении автомобиля с лошадью в Башкирии. Видео © Телеграм-канал dgilmutdinov

Двухлетний мальчик, находившийся на пассажирском сиденье, погиб в результате столкновения легкового автомобиля с лошадью в Башкирии. Об этом сообщил главный автоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своём телеграм-канале.

Отмечается, что трагедия произошла в ночь на 3 мая на 96-м километре автодороги Чишмы — Киргиз-Мияки. По предварительным данным, автомобиль "Киа-Оптима" на полном ходу столкнулся с выбежавшей на дорогу лошадью. За рулём иномарки находился 31-летний житель Подмосковья, в салоне его автомобиля помимо двухлетнего сына была ещё и пятилетняя дочка. По словам мужчины, животное внезапно выбежало на проезжую часть.

В результате столкновения авто с лошадью мальчик скончался на месте, медицинская помощь потребовалась и его отцу, при этом с пятилетней девочкой всё в порядке. К слову, пережить аварию животное тоже не смогло. На кадрах с места трагедии видно: от автомобиля осталась груда покорёженного металла. По всей видимости, удар был невероятной силы.

Как уточнил главный автоинспектор Башкирии, на данный момент обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Ранее Лайф сообщал, что два человека погибли в жутком ДТП в Хакасии, где "лексус" на скорости влетел в ограждение. Также в результате аварии, произошедшей на дороге, где идёт ремонт, пострадало ещё трое. При этом от автомобиля осталась груда покорёженного металла.



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