В Бангладеш 27 человек погибли при столкновении лодки и баржи

Минимум 27 человек погибли при столкновении двух судов в Бангладеш. Видео © Twitter / Eha_News

По меньшей мере 27 человек погибли в результате лобового столкновения переполненного скоростного катера и баржи с песком на реке Падма в Бангладеш, ещё пятеро были спасены. Об этом сообщает издание Netindian.

Отмечается, что авария произошла сегодня в семь часов утра по местному времени. Пассажирский катер направлялся из города Муншигандж в Мадарипур. По предварительным данным, судно, на борту которого находилось более 30 человек, перевернулось после того, как на большой скорости врезалось в груженную песком баржу.

Как уточнил официальный представитель пожарной бригады и гражданской обороны Мохаммед Райхан, в настоящее время продолжаются поиски пострадавших людей, поскольку несколько человек остаются пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что у берегов США перевернулось судно с несколькими десятками людей на борту. Как уточняется, из воды было поднято 25 человек, однако двое из них скончались.

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