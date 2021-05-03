В МИД РФ назвали "дымовой завесой" попытки выдать развитие ПРО США за оборонительный проект

Попытки США представить в качестве оборонительного проекта развитие системы глобальной противоракетной обороны являются не более чем "дымовой завесой". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА "Новости".

"Следует понимать, что попытки представить глобальную ПРО как чисто оборонительный проект — это не более чем дымовая завеса. Наращивая противоракетные возможности, США прежде всего стремятся получить решающее преимущество за счёт создания условий для нанесения по противнику первого удара, защитив себя от ответных действий", — отметила дипломат.

Захарова добавила, что такие действия ведут к серьёзным последствиям в сфере безопасности и нарушают стратегический баланс сил в мире.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США планируют выделить почти 18 миллиардов долларов на разработку, производство и обслуживание перехватчиков ракет из КНДР или Ирана. Это станет первой крупной оборонной госзакупкой администрации американского президента Джо Байдена.

Как писал Лайф, Байден заявил, что предупредил своего китайского коллегу Си Цзиньпина о решении расширить военное присутствие Америки в Индо-Тихоокеанском регионе, подобно НАТО в Европе.

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