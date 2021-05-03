Вещи погибшего в боях за Сталинград воина передали его внучке

Личные вещи и элементы боевой экипировки советского воина Михаила Колесникова, павшего в боях под Сталинградом 79 лет назад, передали его внучке Елене Гришиной в Амурской области, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Они были найдены поисковым отрядом на полях сражений под Волгоградом.

В торжественной обстановке представители поискового отряда вручили Гришиной личные вещи её родственника и элементы боевой экипировки.

Передача вещей прошла во время мотопробега "Километры Победы", посвящённого празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нём участвуют военнослужащие Амурского объединения ВВО из Амурской области, Хабаровского края, Еврейской автономной области, а также юнармейцы и представители мотоклуба Белогорска.

Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин поддержал идею о создании координационного центра по истории Великой Отечественной войны.

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