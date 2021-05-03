Военные предупредили о смертельном риске для мирного населения в ДНР и после войны

В ДНР будет сохраняться риск для жителей ещё какое-то время после окончания боевых действий, ведь оставшиеся мины и снаряды будут нести угрозу. Об этом заявил пресс-секретарь военного командования республики Эдуард Басурин.

"Трудно сказать, сколько понадобится на разминирование Донбасса. Может, не один год", — приводит его слова Ura.ru.

При этом сейчас есть карты, согласно которым можно определить местоположение снарядов, заметил Басурин, но украинские военные минируют Донбасс хаотично.

На то, что процесс разминирования региона будет длиться несколько лет, указал также полковник милиции в отставке Николай Варавин. По его словам, служебный опыт подсказывает, что без соответствующих карт это может занять длительное время.

Ранее Лайф сообщал, что в США прошёл митинг антифашистов, которые поддерживают ДНР и ЛНР и выступают против политики Белого дома по Донбассу. Участники призвали Джо Байдена и Владимира Зеленского "убрать руки прочь" от этой территории.

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