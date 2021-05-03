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Военные предупредили о смертельном риске для мирного населения в ДНР и после войны

Без соответствующих карт процесс разминирования территории растянется на несколько лет.

3 мая 2021, 09:38
<p>Фото © ТАСС / Валентин Спринчак</p>

Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

В ДНР будет сохраняться риск для жителей ещё какое-то время после окончания боевых действий, ведь оставшиеся мины и снаряды будут нести угрозу. Об этом заявил пресс-секретарь военного командования республики Эдуард Басурин.

"Трудно сказать, сколько понадобится на разминирование Донбасса. Может, не один год", — приводит его слова Ura.ru.

При этом сейчас есть карты, согласно которым можно определить местоположение снарядов, заметил Басурин, но украинские военные минируют Донбасс хаотично.

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На то, что процесс разминирования региона будет длиться несколько лет, указал также полковник милиции в отставке Николай Варавин. По его словам, служебный опыт подсказывает, что без соответствующих карт это может занять длительное время.

Ранее Лайф сообщал, что в США прошёл митинг антифашистов, которые поддерживают ДНР и ЛНР и выступают против политики Белого дома по Донбассу. Участники призвали Джо Байдена и Владимира Зеленского "убрать руки прочь" от этой территории.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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