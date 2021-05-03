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Захарова назвала "жестом отчаяния" санкции Запада против России

Введённые против РФ меры подрывают взаимное доверие, а также омрачают перспективы нормализации отношений.

3 мая 2021, 13:52
<p>Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные санкции в отношении России в настоящий момент напоминают "жест отчаяния". Таким мнением она поделилась в беседе с RT.

"Санкции против России рассматриваем всё больше в качестве жеста отчаяния в силу неспособности местных элит принять новые реалии, отказаться от стереотипов "блокового мышления", признать право России на самостоятельное определение путей развития и выстраивания отношений со своими партнёрами. Им, видимо, сложно мириться с очевидными успехами российской экономики, повышением её международной конкурентоспособности, расширением присутствия качественных российских товаров и услуг на мировых рынках", — сказала Захарова.

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Она отметила, что введённые против России ограничительные меры негативно сказываются на отношениях Москвы с "коллективным Западом", а также омрачают перспективы их нормализации. Кроме того, они подрывают взаимное доверие. А эскалация взаимного санкционного давления оказывает комплексное негативное влияние как на российскую, так и на западную экономику.

Захарова добавила, что РФ предпринимает всё более активные шаги на пути к отказу от доллара в своей экономике, а также в борьбе с общей зависимостью мира от этой валюты. Речь идёт в том числе о соглашении о расширении использования национальных валют во взаимных расчётах с Китаем и Турцией, а также в рамках БРИКС.

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Представитель МИД добавила, что Россия не будет закрываться от внешнего мира и останется открыта для диалога по всем проблемным вопросам, а также для равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами.

Ранее Лайф рассказывал, что Захарова двумя словами ответила на браваду главы Европарламента, отказавшегося бояться "угроз" из России. Европейский чиновник счёл за таковые санкции и подчеркнул, что не намерен молчать.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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