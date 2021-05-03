Захарова назвала "жестом отчаяния" санкции Запада против России
Введённые против РФ меры подрывают взаимное доверие, а также омрачают перспективы нормализации отношений.
Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные санкции в отношении России в настоящий момент напоминают "жест отчаяния". Таким мнением она поделилась в беседе с RT.
"Санкции против России рассматриваем всё больше в качестве жеста отчаяния в силу неспособности местных элит принять новые реалии, отказаться от стереотипов "блокового мышления", признать право России на самостоятельное определение путей развития и выстраивания отношений со своими партнёрами. Им, видимо, сложно мириться с очевидными успехами российской экономики, повышением её международной конкурентоспособности, расширением присутствия качественных российских товаров и услуг на мировых рынках", — сказала Захарова.
Она отметила, что введённые против России ограничительные меры негативно сказываются на отношениях Москвы с "коллективным Западом", а также омрачают перспективы их нормализации. Кроме того, они подрывают взаимное доверие. А эскалация взаимного санкционного давления оказывает комплексное негативное влияние как на российскую, так и на западную экономику.
Захарова добавила, что РФ предпринимает всё более активные шаги на пути к отказу от доллара в своей экономике, а также в борьбе с общей зависимостью мира от этой валюты. Речь идёт в том числе о соглашении о расширении использования национальных валют во взаимных расчётах с Китаем и Турцией, а также в рамках БРИКС.
Представитель МИД добавила, что Россия не будет закрываться от внешнего мира и останется открыта для диалога по всем проблемным вопросам, а также для равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами.
Ранее Лайф рассказывал, что Захарова двумя словами ответила на браваду главы Европарламента, отказавшегося бояться "угроз" из России. Европейский чиновник счёл за таковые санкции и подчеркнул, что не намерен молчать.
Лента новостей
Холодильщик и трубогибщик: составлен рейтинг необычных вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей
сегодня в 13:45
На прибывшем в Финляндию из России судне выявили 11 случаев заражения коронавирусом
сегодня в 13:32
Томские следователи проверяют информацию о грубом задержании парня в миграционной службе
сегодня в 13:29
Выбор редакции
Альтернативы есть: Захарова оценила перспективы отключения России от SWIFT
В МИД РФ назвали "дымовой завесой" попытки выдать развитие ПРО США за оборонительный проект
Польский президент назвал Россию "врагом свободы"
В АТОР предрекли бум внутреннего туризма в 2021 году
Умер актёр из фильма "Вдали от Родины" Жан Мельников
Комментариев: 0