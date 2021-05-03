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Сенатор назвал "обезьянничеством" желание Швеции "отомстить" России за Чехию

Он выразил уверенность, что западная истерия с высылкой дипломатов закончится, когда РФ станет сильным государством, а страны ЕС придут в упадок.

3 мая 2021, 10:56
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Страны Евросоюза принимают необоснованные решения о высылке российских дипломатов в поддержку одного из государств-членов, однако всё это выглядит как обезьянничество. Такого мнения придерживается сенатор от Крыма Сергей Цеков.

"Если где-то одна страна высылает дипломатов, но прежде всего страны, входящие в Евросоюз или являющиеся союзниками Евросоюза, то [другие страны] начинают вводить фактически такие же санкции со своей стороны, которые абсолютно необоснованны по отношению к нашим дипломатам. Вообще, это всё выглядит как "обезьянничество" — вот он сделал так, значит, и я так сделаю", — сказал Цеков Лайфу.

В Швеции решили "отомстить" за Чехию и выступили за санкции против России

В Швеции решили "отомстить" за Чехию и выступили за санкции против России

Сенатор также задался вопросом, что, если Швеция, где подняли вопрос о принятии мер против сотрудников Посольства РФ в связи с якобы причастностью неких "российских агентов" к взрывам на складах с боеприпасами в Чехии, не права, будут ли её союзники приносить публичные извинения и возвращать дипломатов.

"Я так не думаю, а Швецию это не красит! Я думаю, вся истерия с высылками дипломатов закончится тогда, когда Россия станет сильным государством и страны Евросоюза из-за своей политики во внутренней сфере придут в упадок со всеми этими новыми ценностями", — добавил Цеков.

Парламентарий заметил, что России необходимо реагировать на решение Стокгольма, если оно будет принято, и ответить даже жёстче.

В Швеции посчитали позором договор страны с НАТО, стремящимся взять Россию в кольцо

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Напомним, что 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Позже Москва приняла ответные меры и выслала 20 сотрудников Посольства Чехии. Власти Латвии и Литвы решили выслать российских дипломатов в знак солидарности. Эстония чуть позже тоже присоединилась к соседям. МИД РФ жёстко ответил на высылку российских дипломатов из Прибалтики.

Авторы
Антон Громов
Антон Громов
Никита Могилев
Никита Могилев

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