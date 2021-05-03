Сенатор назвал "обезьянничеством" желание Швеции "отомстить" России за Чехию

Он выразил уверенность, что западная истерия с высылкой дипломатов закончится, когда РФ станет сильным государством, а страны ЕС придут в упадок.

Страны Евросоюза принимают необоснованные решения о высылке российских дипломатов в поддержку одного из государств-членов, однако всё это выглядит как обезьянничество. Такого мнения придерживается сенатор от Крыма Сергей Цеков.

"Если где-то одна страна высылает дипломатов, но прежде всего страны, входящие в Евросоюз или являющиеся союзниками Евросоюза, то [другие страны] начинают вводить фактически такие же санкции со своей стороны, которые абсолютно необоснованны по отношению к нашим дипломатам. Вообще, это всё выглядит как "обезьянничество" — вот он сделал так, значит, и я так сделаю", — сказал Цеков Лайфу.

Сенатор также задался вопросом, что, если Швеция, где подняли вопрос о принятии мер против сотрудников Посольства РФ в связи с якобы причастностью неких "российских агентов" к взрывам на складах с боеприпасами в Чехии, не права, будут ли её союзники приносить публичные извинения и возвращать дипломатов.

"Я так не думаю, а Швецию это не красит! Я думаю, вся истерия с высылками дипломатов закончится тогда, когда Россия станет сильным государством и страны Евросоюза из-за своей политики во внутренней сфере придут в упадок со всеми этими новыми ценностями", — добавил Цеков.