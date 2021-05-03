Стали известны имена трёх кандидатов на роль президента Сирии

Высший конституционный суд Сирии назвал имена трёх граждан, зарегистрированных в качестве кандидатов на запланированные 26 мая президентские выборы. Все они набрали необходимое количество голосов депутатов. Среди претендентов — нынешний глава государства Башар Асад, уточнил председатель судебной инстанции Мухаммед Джихад аль-Лахам, передаёт SANA.

Согласно Конституции Сирии, парламент принимал заявки кандидатов на протяжении 10 дней после объявления начала предвыборной кампании (с 19 апреля). Поучаствовать в выборах смогут лишь те граждане, за кого проголосовало не менее 35 депутатов.

"Суд принял кандидатуры Абдаллы Саллума Абдаллы, Башара Хафеза аль-Асада и Махмуда Ахмада Марея на должность президента Сирийской Арабской Республики", — указал аль-Лахам.

Так как Народный совет Сирии состоит из 250 депутатов, в борьбе за президентское кресло теоретически могут участвовать не более семи человек. При этом у кандидата от партии арабского социалистического возрождения "Баас", генеральным секретарём которой является Асад, больше всего шансов, так как она имеет 167 кресел в парламенте.

Остальные голоса в Народном совете — у независимых депутатов (их 70) и представителей партий, которые входят в коалицию "Национальный прогрессивный фронт" (их 13 человек).

Президентские выборы в Сирии назначены на 26 мая. На предыдущем голосовании в 2014 году победил Башар Асад.

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