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В Таджикистане завели уголовное дело на киргизских военнослужащих

Уже создана следственно-оперативная группа, расследование конфликта между странами продолжается, отметили в прокуратуре республики.

3 мая 2021, 10:18
<p>Фото © ТАСС / Абылай Саралаев</p>

Фото © ТАСС / Абылай Саралаев

Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело в отношении киргизских военнослужащих. Их обвиняют в нападении на общину Чоркух города Исфара в приграничной Согдийской области. Как отмечается на сайте ведомства, дело расследуется по статьям "Развязывание или ведении агрессивной войны" и "Убийство двух или более лиц".

"Применение вооружённой силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства, или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом ООН или же другими международными договорами, расценивается как акт агрессии", — указано в сообщении ведомства.

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В Душанбе считают, что конфликт произошёл из-за того, что киргизские военные начали закидывать камнями граждан Таджикистана, которые устанавливали заранее обговорённые камеры видеонаблюдения. После того как на место инцидента прибыли таджикские полицейские вместе с председателем города Исфара, их обстреляли. Затем, по данным прокуратуры, киргизская армия напала на граждан и пограничные пункты Таджикистана, что привело к гибели мирных людей и сожжению домов.

В прокуратуре добавили, что в настоящее время уже создана следственно-оперативная группа, расследование происшествия продолжается.

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Напомним, 29 апреля в зоне конфликта двух государств начались бои. На следующий день главы Киргизии и Таджикистана договорились решить сложившуюся ситуацию исключительно мирным путём. Накануне, 1 мая, в Киргизии был объявлен траур по погибшим на границе, которых по результатам вооружённых столкновений насчитывается более 30. Ещё 120 человек пострадали. Сообщалось о жертвах и с противоположной стороны конфликта.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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