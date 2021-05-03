Путин поручил кабмину представить предложения о допподдержке бизнеса до 21 мая
Ответственным указан премьер-министр России Михаил Мишустин.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 21 мая представить предложения по дополнительным мерам поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе за счёт мер налогового стимулирования. Об этом сообщается в перечне поручений по реализации послания главы государства Федеральному собранию.
"Представить предложения <...>, в том числе за счёт мер налогового стимулирования, повышения доступности кредитных ресурсов, а также увеличения доли закупки крупными государственными компаниями товаров (услуг), производимых (оказываемых) этими субъектами", — говорится в сообщении.
Доклад о выполнении распоряжения глава государства ждёт до 21 мая 2021 года. Ответственным указан глава кабмина Михаил Мишустин.
В ходе Послания Федеральному собранию Путин поручил Правительству РФ представить новые меры по поддержке бизнеса. По словам главы государства, поддержка бизнеса должна включать в себя налоговое стимулирование, доступные кредиты, расширение сбыта продукции. В том числе за счёт закупок со стороны крупных госкомпаний.
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