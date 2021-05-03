Эксперт дала советы представителям профессий, которым предрекли исчезновение

Представителям тех профессий, которым предрекли исчезновение, стоит подумать, будут ли их навыки и умения востребованы в смежных специальностях. Таким мнением с Лайфом поделилась профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина.

"Я бы дала такой совет человеку, профессия которого предречена исчезнуть. Самое главное — понимать: их актуальные навыки, умения, дипломы могут быть востребованы в смежных специальностях? Им стоит над этим задуматься в случае чего", — отметила эксперт.

Кроме того, Храпылина подчеркнула, что в условиях современного мира любой человек может спокойно переучиться на другую специальность или повысить свою квалификацию. Поэтому необходимо усиливать консультативную составляющую населения о будущем профессий, добавила она.

По словам эксперта, с развитием цифровизации и появлением новой техники постепенно будут исчезать разные профессии, однако это процесс достаточно долгий и трудоёмкий. Она отметила, что классическая работа с людьми-исполнителями существует много лет, и они будут востребованы и в дальнейшем.

Напомним, ранее эксперт объяснил, какие профессии вскоре исчезнут. По его мнению, многим придётся доучиваться, добавлять себе новые компетенции, чтобы остаться на рынке труда. В числе таких специальностей, например, оказались водители.

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