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Путин поручил предоставить семьям с детьми анонсированные в послании выплаты

Ответственным за выполнение назначен премьер-министр страны Михаил Мишустин.

3 мая 2021, 10:32
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65418/photos/65528" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации выплат детям, которые были анонсированы в ходе Послания Федеральному собранию. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Так, с 1 июля ежемесячные выплаты в размере половины величины прожиточного минимума в регионе должны получать женщины, если срок их беременности составляет шесть и более недель, они встали на учёт в медицинских организациях в ранние сроки и размер среднедушевого дохода их семьи не превышает прожиточного минимума.

Кроме того, выплата положена и на детей от восьми до 17 лет, проживающих в семьях с одним родителем или в семьях, признанных нуждающимися. Денежная компенсация устанавливается в размере половины величины прожиточного минимума ребёнка в зависимости от региона.

Песков объяснил, по какому принципу будут назначены выплаты неполным семьям с детьми

Песков объяснил, по какому принципу будут назначены выплаты неполным семьям с детьми

Также кабмин должен до 1 июля подготовить доклад с разработкой подходов к созданию системы поддержки семей с детьми с целью сведения к минимуму риска их бедности.

До 1 сентября поручено произвести единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет, а для школьников-инвалидов необходимо предусмотреть особый порядок этой выплаты.

Ответственным за выполнение поручений назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В Минтруде объяснили, как получить выплату в 10 тысяч рублей на ребёнка-школьника

В Минтруде объяснили, как получить выплату в 10 тысяч рублей на ребёнка-школьника

Ранее Верховный суд перечислил жителям России три причины, при которых допускается неуплата алиментов. При этом гражданам напомнили, что за сознательное уклонение от выплат детям предусмотрена ответственность.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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