Путин поручил предоставить семьям с детьми анонсированные в послании выплаты

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации выплат детям, которые были анонсированы в ходе Послания Федеральному собранию. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Так, с 1 июля ежемесячные выплаты в размере половины величины прожиточного минимума в регионе должны получать женщины, если срок их беременности составляет шесть и более недель, они встали на учёт в медицинских организациях в ранние сроки и размер среднедушевого дохода их семьи не превышает прожиточного минимума.

Кроме того, выплата положена и на детей от восьми до 17 лет, проживающих в семьях с одним родителем или в семьях, признанных нуждающимися. Денежная компенсация устанавливается в размере половины величины прожиточного минимума ребёнка в зависимости от региона.

Также кабмин должен до 1 июля подготовить доклад с разработкой подходов к созданию системы поддержки семей с детьми с целью сведения к минимуму риска их бедности.

До 1 сентября поручено произвести единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет, а для школьников-инвалидов необходимо предусмотреть особый порядок этой выплаты.

Ответственным за выполнение поручений назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее Верховный суд перечислил жителям России три причины, при которых допускается неуплата алиментов. При этом гражданам напомнили, что за сознательное уклонение от выплат детям предусмотрена ответственность.

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