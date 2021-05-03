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В России к 2024 году большинство госуслуг можно будет получить круглосуточно

Всё это должно происходить без личного присутствия граждан, в том числе в многофункциональных центрах.

3 мая 2021, 10:34
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить к 2024 году возможность для граждан ежедневно и круглосуточно получать большинство госуслуг без личного присутствия. Ответственным за выполнение является Кабинет министров РФ. Такой пункт содержится в опубликованном перечне поручений российского лидера по реализации Послания Федеральному собранию.

"Правительству Российской Федерации обеспечить поэтапный переход <...> до конца 2023 года к предоставлению 24 часа в сутки семь дней в неделю абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг", — говорится в документе.

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Ранее Лайф рассказывал, что Путин поручил сохранить программу туристического кешбэка до конца года. Срок реализации задачи, поставленной главой государства, — 15 мая.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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