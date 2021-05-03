Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Постпреда России вызвали для беседы из-за контрсанкций Москвы против чиновников ЕС

Ранее в чёрном списке российского МИД оказалось восемь человек.

3 мая 2021, 11:04
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

ЕС вызвал постпреда России при Евросоюзе Владимира Чижова в связи с введением санкций против ряда европейских чиновников. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"По санкциям России мы пригласили постоянного представителя России, который встретится с генеральным секретарём Европейской службы внешних действий сегодня во второй половине дня", — пояснил Стано на брифинге в Брюсселе.

"Дипломатическое охлаждение": Политолог оценил заявление Борреля о неприемлемости санкций России против Евросоюза

"Дипломатическое охлаждение": Политолог оценил заявление Борреля о неприемлемости санкций России против Евросоюза

Также он добавил, что ответ Евросоюза на контрсанкции России против европейских чиновников будет рассматриваться 10 мая на встрече глав МИД стран G7 в Лондоне.

Напомним, ранее Россия ввела ответные санкции против ЕС: в чёрном списке оказалось восемь человек. В российском МИД объяснили, что Брюссель отвергает любые предложения Москвы решать проблемы в отношениях путём диалога и продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер. В свою очередь Евросовет, Еврокомиссия и Европарламент выпустили совместное заявление, в котором говорится, что они оставляют за собой право ответных мер в адрес РФ.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1