Постпреда России вызвали для беседы из-за контрсанкций Москвы против чиновников ЕС
Ранее в чёрном списке российского МИД оказалось восемь человек.
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ЕС вызвал постпреда России при Евросоюзе Владимира Чижова в связи с введением санкций против ряда европейских чиновников. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
"По санкциям России мы пригласили постоянного представителя России, который встретится с генеральным секретарём Европейской службы внешних действий сегодня во второй половине дня", — пояснил Стано на брифинге в Брюсселе.
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Также он добавил, что ответ Евросоюза на контрсанкции России против европейских чиновников будет рассматриваться 10 мая на встрече глав МИД стран G7 в Лондоне.
Напомним, ранее Россия ввела ответные санкции против ЕС: в чёрном списке оказалось восемь человек. В российском МИД объяснили, что Брюссель отвергает любые предложения Москвы решать проблемы в отношениях путём диалога и продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер. В свою очередь Евросовет, Еврокомиссия и Европарламент выпустили совместное заявление, в котором говорится, что они оставляют за собой право ответных мер в адрес РФ.
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