На прибывшем в Финляндию из России судне выявили 11 случаев заражения коронавирусом
Всего на борту корабля находилось 24 человека, россиян среди них нет.
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Санитарные службы Финляндии выявили 11 случаев заражения коронавирусом на грузовом судне Valencia Express под флагом Бермудских Островов. Как сообщает ТАСС, в Хельсинки контейнеровоз прибыл из Санкт-Петербурга.
"Инфицированные изолированы, те, с кем они контактировали, помещены на карантин на судне. Все члены экипажа сдали тест на коронавирус 2 мая", — уточнили в администрации Хельсинки, добавив, что один из заразившихся помещён в стационар.
Всего на контейнеровозе находилось 24 человека. Отмечается, что граждан России среди них нет. До прибытия в РФ судно побывало в Нидерландах.
Ранее учёные назвали две самые заразные мутации ковида в России. На долю данных вариаций вируса приходится 27 и 33% инфицирований, но, какая из них станет доминирующей, эксперты сказать затрудняются.
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