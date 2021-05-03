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На прибывшем в Финляндию из России судне выявили 11 случаев заражения коронавирусом

Всего на борту корабля находилось 24 человека, россиян среди них нет.

3 мая 2021, 13:32

Фото © Pixabay

Санитарные службы Финляндии выявили 11 случаев заражения коронавирусом на грузовом судне Valencia Express под флагом Бермудских Островов. Как сообщает ТАСС, в Хельсинки контейнеровоз прибыл из Санкт-Петербурга.

"Инфицированные изолированы, те, с кем они контактировали, помещены на карантин на судне. Все члены экипажа сдали тест на коронавирус 2 мая", — уточнили в администрации Хельсинки, добавив, что один из заразившихся помещён в стационар.

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Всего на контейнеровозе находилось 24 человека. Отмечается, что граждан России среди них нет. До прибытия в РФ судно побывало в Нидерландах.

Ранее учёные назвали две самые заразные мутации ковида в России. На долю данных вариаций вируса приходится 27 и 33% инфицирований, но, какая из них станет доминирующей, эксперты сказать затрудняются.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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