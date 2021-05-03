Непал объявил о прекращении авиасообщения из-за коронавируса
Посольство России настоятельно рекомендует гражданам РФ покинуть южноазиатское государство "как можно скорее".
Фото © Pixabay
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом власти Непала с сегодняшнего дня, 3 мая, приостанавливают все внутренние авиаперелёты. С 6 мая страна прекратит международное авиасообщение. Как рассказал российский посол в Непале Алексей Новиков, в местных больницах из-за наплыва заболевших ковидом не хватает свободных мест, оборудования и лекарств.
До какого срока будет приостановлено авиасообщение, пока не известно. В свою очередь российское посольство настоятельно рекомендует гражданам РФ покинуть "как можно скорее" азиатское государство.
"Просим оперативно покинуть пределы страны. Гражданам России, которые планируют посетить Непал в ближайшее время, настоятельно рекомендуем перенести поездку на более поздние сроки", — сказано в заявлении дипмиссии, размещённом в "Фейсбуке".
Россиянам, которые по каким-то причинам не могут покинуть Непал, Новиков порекомендовал связаться с Посольством РФ по телефонам: (+977-1) 441-21-55, 441-10-63 и (+977) 980-10-47-187.
Ранее сообщалось, что Россия может ограничить авиасообщение с Индией, где складывается катастрофическая ситуация с коронавирусом. На данный момент общее число заболевших приближается к 20 миллионам человек.
Коронавирус: Главное
Выбор редакции
Найдены потерявшиеся в Гималаях российские альпинисты
СМИ: Россия на этой неделе может ограничить авиасообщение с Индией
Привитых от ковида туристов в ЕС не освободят от карантина и тестов
Главный хет-трик в жизни: Дзюба подогрел слухи о беременности жены
На 86-м году жизни умер народный артист России Ефим Каменецкий
Комментариев: 0