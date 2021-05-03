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Непал объявил о прекращении авиасообщения из-за коронавируса

Посольство России настоятельно рекомендует гражданам РФ покинуть южноазиатское государство "как можно скорее".

3 мая 2021, 11:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом власти Непала с сегодняшнего дня, 3 мая, приостанавливают все внутренние авиаперелёты. С 6 мая страна прекратит международное авиасообщение. Как рассказал российский посол в Непале Алексей Новиков, в местных больницах из-за наплыва заболевших ковидом не хватает свободных мест, оборудования и лекарств.

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До какого срока будет приостановлено авиасообщение, пока не известно. В свою очередь российское посольство настоятельно рекомендует гражданам РФ покинуть "как можно скорее" азиатское государство.

"Просим оперативно покинуть пределы страны. Гражданам России, которые планируют посетить Непал в ближайшее время, настоятельно рекомендуем перенести поездку на более поздние сроки", — сказано в заявлении дипмиссии, размещённом в "Фейсбуке".

Россиянам, которые по каким-то причинам не могут покинуть Непал, Новиков порекомендовал связаться с Посольством РФ по телефонам: (+977-1) 441-21-55, 441-10-63 и (+977) 980-10-47-187.

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Ранее сообщалось, что Россия может ограничить авиасообщение с Индией, где складывается катастрофическая ситуация с коронавирусом. На данный момент общее число заболевших приближается к 20 миллионам человек.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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