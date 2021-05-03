Привитых от ковида туристов в ЕС не освободят от карантина и тестов
Каждый путешественник будет обязан при въезде в страну придерживаться действующих в ней эпидемиологических мер.
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Вакцинированные иностранные туристы, которым планируют разрешить въезд в страны Евросоюза, должны будут соблюдать санитарные нормы, включая прохождение карантина и сдачу ПЦР-тестов. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Адальберт Янс.
"Наше предложение предусматривает возможность въезда в ЕС, однако оно не предписывает странам ЕС освобождать этих людей от действующих эпидемиологических мер, в частности карантина или ПЦР-тестов", — сказал он на брифинге.
Напомним, ЕК рекомендовала странам Евросоюза смягчить ограничения на въезд иностранных туристов и разрешить посещать территорию блока тем путешественникам, которые привились от коронавируса препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
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