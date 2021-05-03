Парламент Армении не избрал Пашиняна премьер-министром
Голосование прошло по согласованному сценарию, ещё одно состоится через неделю.
Никол Пашинян. Фото © ТАСС / Александр Астафьев
Парламент Армении на специальном заседании не избрал Никола Пашиняна, который являлся единственным кандидатом, на пост премьер-министра страны. Воздержалось от голосования 75 человек, против проголосовало трое, а за — один.
Отмечается, что не приняло участие в голосовании политическое большинство — фракция "Мой шаг". Всё прошло по согласованному ранее сценарию: кандидатуру Пашиняна не примут дважды, а после парламент распустят и проведут внеочередные выборы. Второй этап голосования состоится 10 мая.
Напомним, ранее Никол Пашинян обратился к народу и заявил, что уходит в отставку. При этом он будет выполнять обязанности главы правительства до грядущих парламентских выборов. Вместе с Пашиняном формально ушло в отставку и всё правительство республики.
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