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"Это недопустимо": В Казани девушки устроили разминку на фоне мечети и разозлили верующих

Многие посчитали ролик провокацией, однако сами участницы заметили, что никакого злого умысла в их действиях не было.

3 мая 2021, 11:41

В Казани девушки устроили разминку на фоне мечети и разозлили верующих. Фото © VK / "Видач"

Группа девушек устроила разминку перед марафоном на фоне мечети Кул-Шариф в Казани и тем самым возмутила верующих жителей столицы Татарстана.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, несколько девушек в коротких топах, шортах и лосинах приседают, а на заднем фоне виднеется мечеть. Многие пользователи отметили, что девушки специально пытались спровоцировать людей, а некоторые возмутились тем, что видео было снято в священный для мусульман месяц Рамадан.

Заместитель муфтия Татарстана Рафик Мухаметшин назвал эти действия недопустимыми и заметил, что девушки могли найти другой фон.

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"Это недопустимо. Я думаю, с их стороны это провокационные действия. Мы не поддерживаем такие деяния. Хотя они могут ссылаться на светское государство, что хотим, то и делаем, но для религиозного мусульманского сообщества такие формы неприемлемы", — приводит его слова "Подъём".

Однако, как отметила одна из участниц, никакого злого умысла у неё и подруг не было, девушки просто разминались перед забегом, который проходил рядом с Кремлём.

"Мы ничего не хотели показать данным видео. Мы делали разминку на сцене. Никаких злых умыслов мы не преследовали и не хотели никого оскорбить", — заявила Лайфу Екатерина, снявшая видео.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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