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Учитель католической школы расцеловал грудь жены на глазах у испуганных детей, забыв про онлайн-урок

Мужчина не выключил камеру, поэтому множество подростков, которые ещё не завершили звонок, стали невольными свидетелями.

29 апреля 2021, 07:38

Фото © YouTube / HL Daily News

Необычный онлайн-урок прошёл в одной из католических школ в Пальмире, Колумбия. Учитель физики Рубен Дарио Паррас, как обычно, закончил занятие у 16-летних школьников, когда к нему в комнату зашла жена в короткой белой майке. Мужчина не стал стесняться и поприветствовал возлюбленную, поцеловав её в грудь, совершенно забыв, что он не отключил камеру.

Видео © YouTube / HL Daily News

Весь обмен нежностями запечатлел один из студентов, который в ужасе повторял "Боже мой", а затем нервно рассмеялся. Этот ролик распространился по соцсетям, что привело к немалому скандалу. Рубен даже записал обращение, попросив прощения у всех, кого по случайности обидел, сообщает Daily Mail.

Фото © YouTube / HL Daily News

Фото © YouTube / HL Daily News

Я совершил огромную ошибку — не проверил, была ли выключена камера. Ни в коем случае не думайте, что это было сделано специально. Это всё большое недоразумение. Хочу попросить прощения у всех, кого задели мои действия

Рубен Дарио Паррас

Фото © YouTube / RUBEN DARIO Parra

Фото © YouTube / RUBEN DARIO Parra

Директриса была возмущена до глубины души и пообещала родителям и общественности, что разберётся в причинах произошедшего. Администрация католической школы уже начала проверку. "Это не шутки! Один из наших учителей вытворял разные непристойности, пока школьники это снимали! А потом это разошлось по социальным сетям!" — не могла прийти в себя директриса, говоря об инциденте.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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