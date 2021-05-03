В Волгограде простились с юными баскетболистками, погибшими в жутком ДТП на Ставрополье
В регионе сегодня, 3 мая, объявлен траур в связи с трагедией. Девочек похоронят на разных кладбищах.
В Волгограде сегодня, 3 мая, простились с пятью воспитанницами детской школы олимпийского резерва, погибшими в страшном ДТП в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Комитет по физической культуре и спорту администрации города.
Отмечается, что церемонии прощания с четырьмя девочками прошли в ритуальном комплексе "Память", расположенном на улице Землячки, а ещё одна церемония — на территории Центрального кладбища. На них пришло большое количество людей, в числе которых спортсмены, тренеры, одноклассники и их родители. Баскетболисток похоронят на Моторном, Ворошиловском, Алюминиевском и Краснооктябрьском кладбищах. Все расходы по организации взяли на себя власти региона.
В Волгоградской области 3 мая объявлено днём траура по погибшим.
Напомним, девочки в возрасте от 12 до 14 лет ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск. Жертвами аварии стали пятеро детей, ещё девять попали в больницу. Лайф публиковал фото и видео с места аварии. По делу о ДТП были задержаны два водителя и директор спортшколы, где учились баскетболистки.
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