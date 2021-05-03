В Волгограде простились с юными баскетболистками, погибшими в жутком ДТП на Ставрополье

В Волгограде сегодня, 3 мая, простились с пятью воспитанницами детской школы олимпийского резерва, погибшими в страшном ДТП в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Комитет по физической культуре и спорту администрации города.

Отмечается, что церемонии прощания с четырьмя девочками прошли в ритуальном комплексе "Память", расположенном на улице Землячки, а ещё одна церемония — на территории Центрального кладбища. На них пришло большое количество людей, в числе которых спортсмены, тренеры, одноклассники и их родители. Баскетболисток похоронят на Моторном, Ворошиловском, Алюминиевском и Краснооктябрьском кладбищах. Все расходы по организации взяли на себя власти региона.