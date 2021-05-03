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В Волгограде простились с юными баскетболистками, погибшими в жутком ДТП на Ставрополье

В регионе сегодня, 3 мая, объявлен траур в связи с трагедией. Девочек похоронят на разных кладбищах.

3 мая 2021, 11:23
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<p>Фото © <a href="https://v1.ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">V1.ru</a></p>

Фото © V1.ru

В Волгограде сегодня, 3 мая, простились с пятью воспитанницами детской школы олимпийского резерва, погибшими в страшном ДТП в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Комитет по физической культуре и спорту администрации города.

Фото © V1.ru

Фото © V1.ru

Отмечается, что церемонии прощания с четырьмя девочками прошли в ритуальном комплексе "Память", расположенном на улице Землячки, а ещё одна церемония — на территории Центрального кладбища. На них пришло большое количество людей, в числе которых спортсмены, тренеры, одноклассники и их родители. Баскетболисток похоронят на Моторном, Ворошиловском, Алюминиевском и Краснооктябрьском кладбищах. Все расходы по организации взяли на себя власти региона.

Фото © V1.ru

Фото © V1.ru

В Волгоградской области 3 мая объявлено днём траура по погибшим.

Директора спортшколы отправили под домашний арест после гибели пяти детей в ДТП на Ставрополье

Директора спортшколы отправили под домашний арест после гибели пяти детей в ДТП на Ставрополье

Напомним, девочки в возрасте от 12 до 14 лет ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск. Жертвами аварии стали пятеро детей, ещё девять попали в больницу. Лайф публиковал фото и видео с места аварии. По делу о ДТП были задержаны два водителя и директор спортшколы, где учились баскетболистки.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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