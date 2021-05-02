Директора спортшколы отправили под домашний арест после гибели пяти детей в ДТП на Ставрополье

Суд огласил меру пресечения подозреваемым по делу о смертельном ДТП на Ставрополье. Видео © LIFE

Ленинский районный суд Ставрополья отправил под домашний арест директора спортивной школы олимпийского резерва № 2 в Волгограде, где занималась женская баскетбольная команда, попавшая в смертельную аварию.

"Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на один месяц и 28 суток, то есть до 30 июня 2021 года", — сказал судья в ходе заседания.

Следствие просило отправить директора под стражу, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Ещё одному фигуранту дела — водителю микроавтобуса, в котором ехали дети, — продлён срок задержания до 72 часов для подготовки стороной защиты дополнительных материалов. Следствие также ходатайствует об аресте подозреваемого, и суд считает это обоснованным. Судебное заседание, на котором ему изберут меру пресечения, состоится 5 мая.

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