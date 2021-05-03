Шестилетний мальчик сел за руль и насмерть задавил маму на кладбище под Курском

В Щиграх Курской области 2 мая на территории местного кладбища произошла жуткая трагедия. Шестилетний ребёнок сел за руль ВАЗ-21074 и насмерть задавил собственную маму.

Как сообщает сайт kp.ru, мальчик самостоятельно завёл автомобиль, сдал назад, а 27-летняя родительница оказалась зажата между "жигулями" и стоящим рядом "ниссаном". Шанса отойти в сторону у неё не было.

Пострадавшую доставили в Щигровскую районную больницу, но спасти женщину не удалось. В обстоятельствах случившегося разбирается полиция.

Ранее Лайф рассказывал о громких автотрагедиях, когда за рулём находились малолетние водители.

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