Сюжет фильма ужасов: восемь детей получили травмы на заклинившей карусели в Казахстане
Полиция проводит досудебное расследование по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Восемь детей получили травмы в заклинившей карусели в парке Уральска. Видео © VK / Газета "ИНФОРМБИРЖА news" | Объявления Уральск
Восемь детей в возрасте от пяти до десяти лет получили различные травмы и были госпитализированы после инцидента в городском парке города Уральска в Казахстане. Карусель под названием "Калейдоскоп" заклинило, из-за чего она резко остановилась, а ребята начали биться друг о друга.
Изначально в пресс-службе Управления здравоохранения Западно-Казахстанской области сообщили, что дети получили переломы и сотрясения мозга, однако утром сегодняшнего дня уточнили, что все ребята обследованы и направлены на амбулаторное лечение. Это же подтвердил и директор парка Антон Ротштайн.
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"Информация о том, что у кого-то из детей были серьёзные травмы, переломы и сотрясения мозга, которая ходила изначально, неверна", — указал Ротштайн.
В настоящий момент устанавливаются причины неисправности карусели, она отключена и опечатана. Полиция проводит досудебное расследование по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Другие аттракционы в парке работают в штатном режиме.
Ранее Лайф рассказывал, что в Вологде батут для детей установили прямо под линией электропередачи. После того как аттракцион свернули, нарушителю выдали предупреждение.
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