Зампостпреда России при ОБСЕ обвинил Запад в цифровой цензуре

"На что мы сказали, что эволюция российского законодательства вообще — это не что иное, как ответ на то, что делается на Западе в течение последних лет. Это была не наша инициатива, это Запад начал опускать железный информационный занавес и опять строить разделительные линии по географическому признаку — Восток — Запад и так далее", — пояснил Буякевич в интервью РИА "Новости".