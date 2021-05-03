Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Зампостпреда России при ОБСЕ обвинил Запад в цифровой цензуре

Ранее российской делегации были предъявлены претензии по поводу последних законов, связанных с маркированием ряда СМИ иноагентами.

3 мая 2021, 12:04
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Страны Запада начали опускать железный занавес в СМИ, поэтому Россия вынуждена реагировать на это, заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич.

По словам дипломата, западные страны в ОБСЕ предъявили российской делегации претензии по поводу последних законов, связанных с маркированием ряда СМИ иностранными агентами.

"На что мы сказали, что эволюция российского законодательства вообще — это не что иное, как ответ на то, что делается на Западе в течение последних лет. Это была не наша инициатива, это Запад начал опускать железный информационный занавес и опять строить разделительные линии по географическому признаку — Восток — Запад и так далее", — пояснил Буякевич в интервью РИА "Новости".

Путин подписал закон о штрафах для СМИ за материалы иноагентов без указания их статуса

Путин подписал закон о штрафах для СМИ за материалы иноагентов без указания их статуса

Западные делегации, как рассказал дипломат, постоянно избегают прямых ответов на поставленные вопросы о конкретных ситуациях и зачастую "переводят стрелки на положение СМИ в РФ". В основном они предпочитают действовать политическими лозунгами антироссийского характера, отметил Буякевич.

Ранее сообщалось, что список СМИ-иноагентов на сайте российского Минюста пополнил портал "Медуза"*. Теперь зарегистрированное в Латвии русскоязычное интернет-издание обязано маркировать свою продукцию. К слову, Роскомнадзор регулярно составляет протоколы на средства массовой информации, которым выдан статус иностранных агентов, за отсутствие соответствующей маркировки. Штраф для должностных лиц составляет 50 тысяч рублей, для юридических — 500 тысяч.

* Внесён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1