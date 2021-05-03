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Президент Польши анонсировал переговоры о вступлении Украины в НАТО

В скором времени состоится саммит "Бухарестской девятки", где, скорее всего, поднимут вопрос "российского присутствия" на границе, отметил политик.

3 мая 2021, 14:22
<p>Анджей Дуда. Фото © ТАСС / EPA</p>

Анджей Дуда. Фото © ТАСС / EPA

На предстоящем в июне саммите НАТО будет обсуждаться тема вступления Украины в Североатлантический альянс, заявил президент Польши Анджей Дуда во время совместной пресс-конференции с главой Незалежной Владимиром Зеленским.

"Во-первых, это вопрос безопасности Украины, а в этой связи и безопасности всей Центральной Европы. А во-вторых, это вопрос также формального указания Украине пути, по которому она должна идти в направлении членства, дорожной карты к этому членству, которое сейчас имеет фундаментальное значение и за которое Украина борется", — сказал Дуда, комментируя темы, которые будут подниматься на саммите.

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Он также сообщил, что на предстоящем саммите "Бухарестской девятки", куда входят посткоммунистические страны Восточной Европы, будут говорить о безопасности. Скорее всего, важными темами станут вопросы Белоруссии, а особенно Украины и "российского присутствия" у её границ. Мероприятие состоится уже через неделю.

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Ранее Лайф рассказывал, что польский президент назвал Россию "врагом свободы". С ним согласились лидер Украины и главы стран Прибалтики, приехавшие в республику на торжественные мероприятия.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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