Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Роспотребнадзоре оценили безопасность отпуска в Европе для привитых граждан

По словам специалиста, лучше всего для отдыха выбирать страны, где многие жители уже вакцинировались от коронавируса.

3 мая 2021, 15:39
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Для привитых от ковида граждан отдых в Европе будет таким же безопасным, как и нахождение в России. Об этом заявил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

"Интересы туристического бизнеса требуют того, чтобы побольше приезжало людей. Конечно, вполне резонно, что разрешают въезд людям, прошедшим вакцинацию препаратом, разрешённым в Евросоюзе. Поскольку вакцина даёт определённый уровень защиты", — отметил специалист в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Названы три европейские страны, которые могут открыть границы для россиян уже летом

Названы три европейские страны, которые могут открыть границы для россиян уже летом

По словам эксперта, лучше всего ехать отдыхать в страны с высоким уровнем вакцинации. "Где привитых 60–70%, туда и надо ехать", — подчеркнул Покровский. В качестве примера он называет Израиль. При этом предсказывать что-то по этому поводу на месяц вперёд бесполезно, так как ситуация с коронавирусом слишком быстро меняется.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза смягчить ограничения на въезд иностранных туристов и разрешить посещать территорию путешественникам, которые привились от коронавируса препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). При этом каждый путешественник будет обязан при въезде в страну придерживаться действующих в ней эпидемиологических мер. В частности, это касается прохождения карантина и сдачи ПЦР-тестов.

Посол России оценил сроки возобновления авиасообщения с курортами Египта

Посол России оценил сроки возобновления авиасообщения с курортами Египта

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1