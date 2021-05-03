В Роспотребнадзоре оценили безопасность отпуска в Европе для привитых граждан

Для привитых от ковида граждан отдых в Европе будет таким же безопасным, как и нахождение в России. Об этом заявил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

"Интересы туристического бизнеса требуют того, чтобы побольше приезжало людей. Конечно, вполне резонно, что разрешают въезд людям, прошедшим вакцинацию препаратом, разрешённым в Евросоюзе. Поскольку вакцина даёт определённый уровень защиты", — отметил специалист в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам эксперта, лучше всего ехать отдыхать в страны с высоким уровнем вакцинации. "Где привитых 60–70%, туда и надо ехать", — подчеркнул Покровский. В качестве примера он называет Израиль. При этом предсказывать что-то по этому поводу на месяц вперёд бесполезно, так как ситуация с коронавирусом слишком быстро меняется.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза смягчить ограничения на въезд иностранных туристов и разрешить посещать территорию путешественникам, которые привились от коронавируса препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). При этом каждый путешественник будет обязан при въезде в страну придерживаться действующих в ней эпидемиологических мер. В частности, это касается прохождения карантина и сдачи ПЦР-тестов.

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