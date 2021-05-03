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"Спартак" обыграл "Арсенал" и поднялся на второе место

Матч 28-го тура Российской премьер-лиги завершился со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

3 мая 2021, 15:29
<p>Фото © Пресс-служба ФК "Спартак"</p>

Фото © Пресс-служба ФК "Спартак"

Московский "Спартак" после победы в Туле над "Арсеналом" (2:1) вернул себе второе место в турнирной таблице.

В этой встрече отличились Александр Соболев и Джордан Ларссон, а также один автогол на счету у Ильи Кутепова.

Теперь у команды Доменико Тедеско 53 очка, а у "Локомотива" — 52. Ранее "Зенит" (61) досрочно стал чемпионом России.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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