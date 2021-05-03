Главный хет-трик в жизни: Дзюба подогрел слухи о беременности жены

Капитан питерского "Зенита" Артём Дзюба и его супруга Кристина совсем скоро станут родителями в третий раз. Слухи о беременности жены спортсмена ходили давно, но Дзюба молчал до последнего, и только после триумфальной победы над "Локомотивом" решил больше не скрывать эту радостную новость.

На своей странице в "Инстаграме" Артём опубликовал видеоролик с празднования чемпионства клуба, на котором можно заметить округлившийся животик его супруги Кристины. Судя по кадрам, девушка находится на последних месяцах беременности.

Фото © скриншот публикации instagram / artem.dzyuba

Подписчики сразу же обратили внимание на интересное положение супруги футболиста и принялись поздравлять пару с радостным событием. "Дзюба прям светится! Как я за них рада!", "Артём, береги Кристину", "Пусть мама и малыш будут счастливы", "Прекрасная новость, любви вашей семье!" — написали фанаты в комментариях.

Добавим, что у супругов уже есть два сына: Никита родился в 2013 году, спустя три года на свет появился Максим. Однако раскрывать пол будущего малыша Дзюба пока не спешит.

Напомним, после разгромной победы "Зенита" над "Локомотивом" со счётом 6:1 сине-бело-голубые досрочно стали чемпионами России по футболу. Добавим, что произошло это третий раз подряд.



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