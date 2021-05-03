На 86-м году жизни умер народный артист России Ефим Каменецкий

Актёр театра и кино, народный артист России Ефим Каменецкий умер в понедельник в больнице Санкт-Петербурга. Ему было 86 лет. Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель Драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской Виктор Новиков.

"До последнего времени он продолжал выходить на сцену. Последним спектаклем в его репертуаре была комедия Михаила Жванецкого "В осколках собственного счастья", — рассказал худрук.

Драматической сцене Каменецкий посвятил более 60 лет жизни. Свой профессиональный путь он начал в 1958 году в Пензенском областном драматическом театре имени Анатолия Луначарского, затем работал в Казанском ТЮЗе и Казанском БДТ имени Василия Качалова, Северо-Осетинском республиканском театре русской драмы, Рижском театре русской драмы, Санкт-Петербургском театре имени Ленсовета.

С 1987 года и до последних дней жизни он был одним из ведущих актёров Театра имени Веры Комиссаржевской, где сыграл десятки ролей в классических и современных пьесах.

Дебют Каменецкого в кинематографе состоялся в 1969 году. Артист сыграл более 30 киноролей. Его фильмография насчитывает роли в картинах и телесериалах: "Проводы белых ночей", "Строгая мужская жизнь", "Объяснение в любви", "20 декабря", "Антигона", "Жизнь и приключения четырёх друзей", "Пётр Первый. Завещание". В документальном фильме "Игра в фантазию" в 2017 году он сыграл самого себя.

Каменецкий работал как театральный педагог в Польше и Англии, преподавал студентам в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.

О дате прощания с народным артистом и месте его похорон будет объявлено дополнительно.

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