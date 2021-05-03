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Жена Федуна официально вошла в совет директоров "Спартака"

В клубе она будет заниматься контролем расходования финансов и повышением операционной эффективности.

3 мая 2021, 12:42
<p>Леонид Федун. Фото © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Леонид Федун. Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Футбольный клуб "Спартак" объявил об изменениях состава совета директоров, в котором теперь официально состоит супруга президента команды Леонида Федуна Зарема Салихова.

"Решением общего собрания акционеров в состав совета включены Зарема Салихова и Юсуф Алекперов, а Сергей Михайлов покинул орган управления клубом", — сказано в записи.

Отмечается, что Салихова также возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям в клубе.

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По словам руководителя департамента по связям с общественностью "Спартака" Антона Фетисова, которые приводит Sport24, работа Салиховой будет заключаться в контроле за расходованием финансов и повышении операционной эффективности.

Ранее стала известна зарплата наставника "Спартака" Доменико Тедеско. В его контракте также предусмотрен крупный финансовый бонус.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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