Жена Федуна официально вошла в совет директоров "Спартака"

Футбольный клуб "Спартак" объявил об изменениях состава совета директоров, в котором теперь официально состоит супруга президента команды Леонида Федуна Зарема Салихова.

"Решением общего собрания акционеров в состав совета включены Зарема Салихова и Юсуф Алекперов, а Сергей Михайлов покинул орган управления клубом", — сказано в записи.

Отмечается, что Салихова также возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям в клубе.

По словам руководителя департамента по связям с общественностью "Спартака" Антона Фетисова, которые приводит Sport24, работа Салиховой будет заключаться в контроле за расходованием финансов и повышении операционной эффективности.

Ранее стала известна зарплата наставника "Спартака" Доменико Тедеско. В его контракте также предусмотрен крупный финансовый бонус.

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