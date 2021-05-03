Жена Федуна официально вошла в совет директоров "Спартака"
В клубе она будет заниматься контролем расходования финансов и повышением операционной эффективности.
Леонид Федун. Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Футбольный клуб "Спартак" объявил об изменениях состава совета директоров, в котором теперь официально состоит супруга президента команды Леонида Федуна Зарема Салихова.
"Решением общего собрания акционеров в состав совета включены Зарема Салихова и Юсуф Алекперов, а Сергей Михайлов покинул орган управления клубом", — сказано в записи.
Отмечается, что Салихова также возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям в клубе.
По словам руководителя департамента по связям с общественностью "Спартака" Антона Фетисова, которые приводит Sport24, работа Салиховой будет заключаться в контроле за расходованием финансов и повышении операционной эффективности.
Ранее стала известна зарплата наставника "Спартака" Доменико Тедеско. В его контракте также предусмотрен крупный финансовый бонус.
Выбор редакции
ЦСКА пожаловался в РФС на обидные твиты "Спартака"
"Локомотив" пожаловался на вопиющее отношение к болельщикам на игре с "Зенитом"
Главный хет-трик в жизни: Дзюба подогрел слухи о беременности жены
Польский президент назвал Россию "врагом свободы"
В АТОР предрекли бум внутреннего туризма в 2021 году
Комментариев: 0