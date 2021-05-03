Пашинян рассказал об опорных пунктах российской военной базы на юге Армении

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян рассказал о расположенных в стране двух опорных пунктах 102-й российской военной базы.

"Не секрет, что в Сюникской области Армении основаны два новых опорных пункта 102-й российской военной базы", — сказал политик.

Они созданы для обеспечения безопасности области и всей Армении, уточнил Пашинян.

Ранее Лайф сообщал, что парламент Армении не избрал Пашиняна премьер-министром. Голосование прошло по согласованному сценарию, ещё одно состоится через неделю.

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