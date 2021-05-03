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Пашинян рассказал об опорных пунктах российской военной базы на юге Армении

По его словам, они созданы для обеспечения безопасности этой территории и всей страны в целом.

3 мая 2021, 15:32
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян рассказал о расположенных в стране двух опорных пунктах 102-й российской военной базы.

"Не секрет, что в Сюникской области Армении основаны два новых опорных пункта 102-й российской военной базы", — сказал политик.

Они созданы для обеспечения безопасности области и всей Армении, уточнил Пашинян.

Пашинян назвал военный союз с Россией основой безопасности Армении

Пашинян назвал военный союз с Россией основой безопасности Армении

Ранее Лайф сообщал, что парламент Армении не избрал Пашиняна премьер-министром. Голосование прошло по согласованному сценарию, ещё одно состоится через неделю.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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