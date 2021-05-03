Посол России оценил сроки возобновления авиасообщения с курортами Египта

Москва надеется на скорое возобновление авиасообщения с курортами Египта, работа по данному вопросу уже идёт. Об этом заявил российский посол в Каире Георгий Борисенко.

"Руководствуясь указаниями президентов РФ и Египта, авиационные власти и органы безопасности уже работают по этому вопросу. Мы надеемся, что авиасообщение удастся восстановить в ближайшие месяцы", — сказал он на пресс-конференции в Хургаде.

По словам Борисенко, необходимо учитывать эпидемиологическую ситуацию, однако в Египте она стабильная. Многие работники туристической сферы получили как минимум один компонент вакцины от коронавируса, заметил посол. Дипломат уточнил, что ситуация может резко ухудшиться, поэтому сроки возобновления будут зависеть и от этого.

Обе стороны ждут этой возможности, ведь аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха проделали большую работу по повышению мер безопасности, устранив предписанные недочёты, а россияне желают насладиться египетским солнцем и Красным морем.

Напомним, президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Ас-Сиси договорились о возобновлении авиасообщения в полном объёме между аэропортами двух стран, в том числе с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. А до этого и МИД России анонсировал открытие чартеров на курорты Египта.

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