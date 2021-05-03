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Ветераны в TikTok рассказали активистам ОНФ о Великой Отечественной войне

Благодаря алгоритмам соцсети сюжеты о героях смогут увидеть миллионы зрителей.

3 мая 2021, 15:06

Истории ветеранов Великой Отечественной войны от команды ОНФ. Видео © TikTok / ordinary_heroes

Команда Общероссийского народного фронта (ОНФ) представит в "Тиктоке" серию видеороликов, посвящённых ветеранам Великой Отечественной войны. Весь проект под названием "Обыкновенные герои" посвящён выдающимся людям нашей страны, сообщила пресс-служба ОНФ.

"Социальная сеть "Тикток" сегодня интересна огромному количеству людей, прежде всего молодёжи, школьникам. Я рад, что Народный фронт пробует свои силы в "Тиктоке", делает это накануне 9 Мая. Истории, которые будут рассказаны, — о наших ветеранах, настоящих героях", — пояснил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

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Команда взяла интервью у десяти ветеранов, которые участвовали в боевых действиях и были непосредственными свидетелями происходящих событий. Благодаря алгоритмам соцсети их истории станут доступны широкой аудитории и помогут миллионам зрителей узнать или вспомнить историю своего народа, уточнили в ОНФ.

"У нас уже есть прецедент, когда ролик про ветеранов собрал очень хорошую активность буквально за один день и только положительные отзывы", — отметил специалист по развитию проектов в "Тиктоке" Александр Кишинец.

В дальнейшем планируется выпускать истории военных, сотрудников МЧС, учёных и врачей, многодетных матерей и отцов, а также совершивших яркие поступки детей.

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Напомним, в этом году Парад Победы должен состояться 9 Мая. Первая ночная репетиция в Москве прошла 29 апреля, следующая состоится 4 мая, а утром 7 мая пройдёт генеральный прогон. Всего же торжества, посвящённые 76-летию Победы, пройдут в 377 городах и сёлах России, а военные парады — в 28 городах.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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