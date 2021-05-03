Госдума подготовит план реализации послания президента в течение недели

Работа будет проходить совместно с профильными комитетами. Спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что она является приоритетной.

Госдума в течение недели составит детальный план исполнения послания Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"В течение недели до следующего пленарного заседания проведём обсуждение вопроса реализации послания президента совместно с профильными комитетами и подготовим детальный план его исполнения", — приводит его слова сайт Госдумы.

Володин подчеркнул, что для Госдумы это является приоритетом в работе.