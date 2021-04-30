С 7 по 9 мая подмосковные ветераны смогут бесплатно ездить в такси
Число поездок при этом неограниченно. Заказать авто можно по короткому номеру с 4 мая.
Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, зарегистрированные в Подмосковье, смогут бесплатно воспользоваться услугами такси в период с 7 по 9 мая. При этом акция будет действовать как в области, так и в столице, сообщает телеканал "360".
Решение об этом приняли правительство региона и "Яндекс.Такси". Цель поездки значения иметь не будет, уточнили в Минтрансе Московской области.
"Ветераны смогут поехать с сопровождающими и с родными. Число поездок неограниченно, но общий лимит за три дня не должен превышать 1,5 тысячи рублей", — рассказали в ведомстве.
Для заказа автомобиля необходимо позвонить в кол-центр по номеру 122, назвать свои имя, фамилию, отчество и год рождения. При этом ветеран должен быть в списке органов соцзащиты населения Подмосковья. Затем на телефон придёт сообщение с номером, маркой и цветом машины.
В кол-центр также могут позвонить родственники или представители ветеранов. Допускается заказ авто заранее начиная с 4 мая.
Напомним, что более 33 тысяч россиян, принимавших участие в Великой Отечественной войне, получат ежегодные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Денежные средства будут начислены им в соответствии с указом президента от 2019 года.
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