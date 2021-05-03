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Бензовоз и две фуры загорелись после столкновения на трассе под Екатеринбургом

Информации о пострадавших нет, присутствует угроза взрыва.

3 мая 2021, 15:13

Бензовоз и две фуры загорелись после аварии под Екатеринбургом. Видео © Соцсети, видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

На трассе под Екатеринбургом произошла авария с возгоранием сразу нескольких автомобилей. Видеозапись с места происшествия оказалась в распоряжении Лайфа.

Как сообщает местный портал Е1.ru, инцидент произошёл на 28-м километре Тюменского тракта. В результате столкновения бензовоза с двумя фурами произошла разгерметизация цистерны, а затем — возгорание топлива. В итоге машины мгновенно охватило пламя.

"Одна из фур перевозила опасный груз — алюминиевую пудру. Существует угроза взрыва. В 19:02 на расстоянии 100 метров от места ДТП потушена фура с алюминиевой пудрой. Горят фура и бензовоз. В тушении пожара задействовано восемь единиц техники, 23 человека личного состава", — уточнили в МЧС России по Свердловской области.

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Как стало известно Лайфу, водителей грузовиков на месте осматривают медики, информации о пострадавших нет. Добавим, что из-за сильного пожара движение в сторону Екатеринбурга оказалось парализовано.

Ранее в Северодвинске водитель не растерялся, когда его автомобиль загорелся, и привёз машину прямо к пожарной части. Открытый огонь удалось оперативно потушить, оказалось, в кузове "газели" загорелись пустые картонные коробки.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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