Бензовоз и две фуры загорелись после столкновения на трассе под Екатеринбургом
Информации о пострадавших нет, присутствует угроза взрыва.
На трассе под Екатеринбургом произошла авария с возгоранием сразу нескольких автомобилей. Видеозапись с места происшествия оказалась в распоряжении Лайфа.
Как сообщает местный портал Е1.ru, инцидент произошёл на 28-м километре Тюменского тракта. В результате столкновения бензовоза с двумя фурами произошла разгерметизация цистерны, а затем — возгорание топлива. В итоге машины мгновенно охватило пламя.
"Одна из фур перевозила опасный груз — алюминиевую пудру. Существует угроза взрыва. В 19:02 на расстоянии 100 метров от места ДТП потушена фура с алюминиевой пудрой. Горят фура и бензовоз. В тушении пожара задействовано восемь единиц техники, 23 человека личного состава", — уточнили в МЧС России по Свердловской области.
Как стало известно Лайфу, водителей грузовиков на месте осматривают медики, информации о пострадавших нет. Добавим, что из-за сильного пожара движение в сторону Екатеринбурга оказалось парализовано.
Ранее в Северодвинске водитель не растерялся, когда его автомобиль загорелся, и привёз машину прямо к пожарной части. Открытый огонь удалось оперативно потушить, оказалось, в кузове "газели" загорелись пустые картонные коробки.
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