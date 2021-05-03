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В Оренбурге пьяный неадекват с топором кидался на прохожих на детской площадке

Перед тем как мужчину поймали сотрудники полиции, он успел обругать женщину.

3 мая 2021, 15:29

В Оренбурге пьяного мужчину с топором задержали на детской площадке. Видео © Соцсети

В Оренбурге сотрудники дорожно-патрульной службы задержали пьяного мужчину, который бегал вокруг детской площадки с топором в руках. Об этом сообщили в управлении МВД РФ по региону.

Отмечается, что инцидент произошёл во дворе жилого дома на улице Джангильдина, а к правоохранителям обратились прохожие. Нарушителя доставили в отдел полиции, проводится проверка.

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Случившееся сняли очевидцы, видео попало в Сеть. На кадрах видно: мужчина ведёт себя неадекватно, размахивает топором и кричит на женщину, активно используя нецензурную лексику. В какой-то момент он идёт по дорожке мимо детской и спортивной площадок, а затем возвращается обратно.

Ранее Лайф рассказывал, что в Мариуполе неадекват с топором разгромил половину супермаркета. Таким образом он решил "восстановить справедливость" в инциденте с супругой, которую в магазине якобы ударили за отказ надеть маску.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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