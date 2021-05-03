Глава Союза турагентств назвал "мутной" инициативу ЕС снять ограничения для привитых путешественников

Предложение Еврокомиссии о том, что отдыхающие, которые привились одобренными в Евросоюзе лекарственными препаратами, смогут беспрепятственно въезжать в ЕС, вызывает много вопросов. По мнению президента Союза туристических агентств Сергея Голова, инициатива Брюсселя — мутная история, похожая на политические заигрывания.

"Российские граждане в этот список не попадут. Несмотря на то, что вакцина "Спутник V" одобрена большим количеством стран, ЕС её официально не признаёт. Мы туда не попадем. Непонятно, как они будут определять, кто вакцинирован, а кто нет. Вероятно, опять речь идёт о паспортах иммунизации", — цитирует Голова телеканал "Звезда".

Специалист предполагает, что идея Евросоюза может быть продиктована отчаянием. Туристический сектор ЕС существенно просел, так как локдаун запер людей в собственных домах.

"Есть категория людей, небольшой процент тех, кто проживает за границей и имеет двойное гражданство. Они, наверное, вакцинируются там, хотя все мои знакомые стремятся попасть в Россию, чтобы вакцинироваться здесь", — добавил эксперт.

Подобные начинания властей ЕС потребуют дополнительных разъяснений и поправок, так как инициатива вызывает слишком много вопросов, считает Сергея Голов.

Напомним, ЕК рекомендовала странам Евросоюза смягчить ограничения на въезд иностранных туристов и разрешить посещать территорию блока тем путешественникам, которые привились от коронавируса препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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