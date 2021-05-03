Политологи оценили вероятность резни в Донбассе

Беспокойство ДНР насчёт возможной резни в Донбассе, если регион перейдёт под контроль Киева, обоснованны, ведь президент Украины Владимир Зеленский не всегда контролирует ситуацию даже в столице страны. Об этом заявил замглавы Украинского института политики Кирилл Молчанов.

"Тем более у него не будет это получаться в Донецке и Луганске", — приводит слова политолога МК.

Однако жители Украины в большинстве своём считают жителей ДНР и ЛНР заложниками ситуации, заметил эксперт.

Глава Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов уточнил, что никакой вероятности переписывания Минских соглашений или "сдачи Донбасса" Украине на её условиях нет.

"Для этого в России должны произойти какие-то удивительные события. Никак иначе не могут быть перечёркнуты последние семь лет", — заметил Денисов.

С мнением, что в регионе не будет резни, согласен и украинский политолог Алексей Якубин. Он заметил, что против этого выступит Запад, с которым Киев не хочет портить отношений.

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