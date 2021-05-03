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Британия заявила о готовности к улучшению отношений с Россией, но при одном условии

По словам министра иностранных дел Соединённого Королевства, подобной позиции придерживаются многие страны НАТО.

3 мая 2021, 17:04
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Дверь для возобновления позитивных отношений с Россией находится в открытом состоянии, однако для этого Москва должна изменить своё поведение. Об этом заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

"С точки зрения Соединённого Королевства, дверь для позитивных отношений и дипломатии для нас всегда остаётся открытой", — сказал Рааб на пресс-конференции.

По словам дипломата, подобной позиции придерживаются и многие другие страны НАТО, однако, чтобы это произошло, Россия должна изменить поведение.

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При этом ранее Доминик Рааб предложил странам группы G7 рассмотреть вопрос о создании механизмов по сдерживанию российской "пропаганды и дезинформации". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на это словами святого Антония, а в Совете Федерации назвали эту борьбу путём саморазрушения.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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