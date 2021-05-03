Американцам предрекли отсутствие коллективного иммунитета к коронавирусу

Газета The New York Times провела опрос среди экспертов и выяснила, что коллективный иммунитет к коронавирусу вряд ли сформируется в США. Это объясняется множеством вариантов инфекции, а также нежеланием высокой доли населения Штатов вакцинироваться.

По подсчётам издания, по меньшей мере 30% американцев находятся в раздумьях насчёт необходимости прививки. А условие формирования коллективного иммунитета к "британскому" варианту коронавируса — это наличие антител у 80% населения.

При этом эксперты The New York Times уточняют, что подобные подсчёты относительны, поскольку для полной победы над коронавирусом нужен иммунитет у всего человечества. США не изолированы от других стран мира. И высокий средний уровень иммунитета не показатель того, что происходит в различных частях большой страны. Это объяснимо тем, что в одном городе США количество людей, у которых есть антитела благодаря вакцинированию или после болезни, может быть значительно выше, чем в другом, где люди по каким-то причинам массово отказываются прививаться.

"Коллективный иммунитет только запутал людей, которые стали считать, что мы никогда не победим инфекцию, если не достигнем этого мистического показателя, — приводит газета слова директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. — Поэтому мы отказались от использования этого термина в классическом смысле и просто говорим: если вакцинировать достаточно людей, мы победим инфекцию".

Специалисты считают, что коронавирус, вероятно, никогда полностью не исчезнет и станет сезонным заболеванием, вспышки которого будут периодически происходить в отдельных регионах США. Задача заключается в том, чтобы выработать эффективные меры лечения болезни и не допускать большого количества жертв во время таких вспышек, отмечают эксперты.

Ранее учёные пояснили, поможет ли иммунитет против нового "российского" штамма коронавируса. "Северо-западный" вариант вируса был обнаружен в марте в образце биоматериала жителя Санкт-Петербурга. Также в стране есть уникальный "сибирский" штамм.

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