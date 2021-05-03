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Американцам предрекли отсутствие коллективного иммунитета к коронавирусу

Газета The New York Times, ссылаясь на свои подсчёты, указывает, что около 30% американцев сомневаются в необходимости делать прививку. А для формирования коллективного иммунитета к "британскому" варианту ковида требуется наличие антител у 80% населения.

3 мая 2021, 16:37
<p>Фото © ТАСС / John Marshall Mantel / ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / John Marshall Mantel / ZUMA Wire

Газета The New York Times провела опрос среди экспертов и выяснила, что коллективный иммунитет к коронавирусу вряд ли сформируется в США. Это объясняется множеством вариантов инфекции, а также нежеланием высокой доли населения Штатов вакцинироваться.

По подсчётам издания, по меньшей мере 30% американцев находятся в раздумьях насчёт необходимости прививки. А условие формирования коллективного иммунитета к "британскому" варианту коронавируса — это наличие антител у 80% населения.

При этом эксперты The New York Times уточняют, что подобные подсчёты относительны, поскольку для полной победы над коронавирусом нужен иммунитет у всего человечества. США не изолированы от других стран мира. И высокий средний уровень иммунитета не показатель того, что происходит в различных частях большой страны. Это объяснимо тем, что в одном городе США количество людей, у которых есть антитела благодаря вакцинированию или после болезни, может быть значительно выше, чем в другом, где люди по каким-то причинам массово отказываются прививаться.

Переболевший коронавирусом Пашинян привился от инфекции

Переболевший коронавирусом Пашинян привился от инфекции

"Коллективный иммунитет только запутал людей, которые стали считать, что мы никогда не победим инфекцию, если не достигнем этого мистического показателя, — приводит газета слова директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. — Поэтому мы отказались от использования этого термина в классическом смысле и просто говорим: если вакцинировать достаточно людей, мы победим инфекцию".

Специалисты считают, что коронавирус, вероятно, никогда полностью не исчезнет и станет сезонным заболеванием, вспышки которого будут периодически происходить в отдельных регионах США. Задача заключается в том, чтобы выработать эффективные меры лечения болезни и не допускать большого количества жертв во время таких вспышек, отмечают эксперты.

Ранее учёные пояснили, поможет ли иммунитет против нового "российского" штамма коронавируса. "Северо-западный" вариант вируса был обнаружен в марте в образце биоматериала жителя Санкт-Петербурга. Также в стране есть уникальный "сибирский" штамм.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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